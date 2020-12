Si è intestata 500 auto per rivenderle all’estero, ma le cedeva “in nero” in Italia: 31enne denunciata per truffa e falso

Una 31enne romena, residente a Quiliano, è stata denunciata dai carabinieri per truffa ai danni dello Stato e falso. La donna aveva intestate a suo nome 500 automobili che sarebbero dovute essere cancellate dal pubblico registro automobilistico perché spedite oltre confine, ma che invece venivano rivendute in nero in Italia.

Ad indagare i carabinieri della stazione di Carcare, allertati dalla Procura di Milano relativamente ad alcuni mezzi utilizzati per rapine e furti che sarebbero risultati intestati ad un salone di via Castellani nella località valbormidese: una attività però inesistente a Carcare. In seguito ad ulteriori accertamenti fiscali le forze dell'ordine sono risalite alla 31enne di Quiliano e dalla perquisizione del suo domicilio ecco emergere un'auto, ma anche numerose targhe proprio intestate alla donna: mezzi in teoria radiati perché spediti all'estero, ma che in realtà non sono mai andati al di fuori del nostro Paese in quanto rivenduti clandestinamente con targhe false o clonate.