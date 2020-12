Da Albenga a Diano Marina per avvicinare anziani e poi rapinarli: arrestata dai carabinieri una 45enne di origine romena

Da Albenga a Diano Marina per avvicinare anziani e poi rapinarli. I carabinieri della città degli aranci, supportati dai militari della Compagnia di Imperia diretta dal tenente colonnello Pierluigi Giglio, hanno arrestato nei giorni scorsi una donna, di origini romene, con l’accusa di aver rapinato un’anziana di circa 70 anni. Gli uomini dell’Arma hanno infatti eseguito l’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Imperia, a seguito della richiesta di misura avanzata dal pm.

Il fatto risale al gennaio scorso ed è stato messo a segno in pieno centro città, nei pressi di una banca. Secondo la ricostruzione degli investigatori la 45enne, già nota alle forze dell’ordine per questo tipo di reati, una volta giunta a Diano Marina avrebbe avvicinato l’anziana presentandosi come un’amica del figlio e facendo finta di conoscerla bene l’ha anche abbracciata. Ciò ha provocato una situazione di smarrimento per la donna e sono bastati pochi secondi alla 45enne per strapparle con forza la collana d’oro che indossava. Fortunatamente l’anziana non ha riportato ferite.

L’anziana, molto turbata per l’accaduto, ha denunciato tutto ai carabinieri di Diano che hanno avviato subito le indagini. Sono state estrapolate le immagini di videosorveglianza della zona e a seguito dei filmati visionati i militari sono riusciti a individuare l’auto su cui la 45enne è scappata e anche una parte del numero di targa. I successivi approfondimenti hanno portato alla sua identificazione e la conseguente iscrizione nel registro degli indagati per rapina aggravata dall’aver commesso il fatto contro persona con più di 65 anni.

Questo, però potrebbe non essere l’unico colpo messo a segno dalla donna. In corso ulteriori accertamenti che hanno lo scopo di far luce su altri episodi perpetrati nei centri confinanti tra la provincia di Imperia e quella di Savona. Il modus operandi era sempre il medesimo. Una donna si avvicinava a persone anziane e si spacciava per una amica del figlio o della figlia. Subito dopo le abbracciava e in pochi secondi sottraeva i gioielli per poi fuggire a bordo di un mezzo parcheggiato vicino.