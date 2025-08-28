 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 16:38

Cade tra le rocce sulla galleria del Malpasso, scattano i soccorsi: un uomo in codice giallo al Santa Corona

A rendere complesse le operazioni non solo il luogo, ma anche l'agitazione della vittima che non riusciva a segnalare il luogo preciso dell'incidente

Cade tra le rocce sulla galleria del Malpasso, scattano i soccorsi: un uomo in codice giallo al Santa Corona

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 28 agosto, ndr), intorno alle 14.30, sopra la Galleria del Malpasso, nel tratto costiero tra Varigotti e Finale Ligure, dove un uomo è caduto da un’altezza di circa due metri in un’area particolarmente impervia, riportando un infortunio.

Nonostante sia riuscito a contattare il NUE 112, e quindi la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona, l’infortunato si trovava in uno stato di agitazione tale da non riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione. È così scattata una mobilitazione dei soccorsi con l’invio sul posto delle squadre più vicine.

I Vigili del Fuoco di Finale Ligure, con il supporto delle unità Speleo Alpino Fluviali (SAF), hanno raggiunto l’uomo, lo hanno messo in sicurezza e assistito insieme al personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, l’infortunato è stato stabilizzato e trasferito in ospedale dal personale della Croce Bianca di Noli con l’ausilio dell’automedica Sierra 4, in codice giallo.

Alle operazioni ha preso parte anche la Polizia Locale che si è occupata della gestione della viabilità.

Le cause della caduta restano ancora da chiarire.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium