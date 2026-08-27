Positivo all’alcoltest, patente scaduta e moto senza assicurazione: intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale a Borghetto S. Spirito

Nella serata dello scorso 25 agosto, un’efficace attività di collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito ha consentito di portare a termine un intervento che ha visto coinvolte due persone a bordo di un motociclo.

L’operazione, congiunta e non programmata, ha avuto inizio a seguito del fermo del mezzo da parte dei Carabinieri. Il conducente, apparso in evidente stato di alterazione, è risultato privo di un titolo di guida in corso di validità. I militari dell’Arma, non avendo in quel momento a disposizione il proprio etilometro impegnato in altro servizio, hanno richiesto il supporto della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, che ha immediatamente messo a disposizione il proprio apparecchio regolarmente omologato e revisionato. Gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre collaborato nella gestione e nel controllo dei due soggetti, particolarmente agitati durante le operazioni.

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato a carico del conducente un tasso alcolemico compreso nella fascia tra 0,8 e 1,5 g/l, con le conseguenze previste dalla normativa penale. Sono state inoltre riscontrate ulteriori violazioni al Codice della Strada, tra cui la patente scaduta, la mancanza di copertura assicurativa e l’omessa revisione del motociclo, risultato di proprietà di una terza persona. Il passeggero è stato invece trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, con i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente. Si tratta di due cittadini italiani, uno residente in un Comune limitrofo, mentre l’altro proviene dalla Lombardia.

“Desidero esprimere il mio compiacimento per la professionalità dimostrata dai Carabinieri e dagli agenti della nostra Polizia Locale – dichiara il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa –. Questo intervento è un esempio concreto dell’ottima e ormai consolidata collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, una sinergia che negli anni ha dato risultati importanti e che rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza della nostra comunità”.