La provincia di Savona e la grande catena della solidarietà: tonnellate di viveri raccolti per Gaza (FOTO)

La provincia di Savona quando si parla di solidarietà risponde sempre presente.

Come era successo per il popolo ucraino anche per la Palestina i savonesi non hanno fatto mancare la loro vicinanza e sono state raccolte tonnellate di generi alimentari per aiutare la popolazione di Gaza.

Dal porto di Genova sabato 30 agosto gli aiuti umanitari salperanno per raggiungere la Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa umanitaria organizzata finora per cercare di superare il blocco navale imposto attorno alla Striscia di Gaza da Israele, e far arrivare degli aiuti ai civili palestinesi.

I generi alimentari giungeranno quindi alla popolazione palestinese, che da mesi si trova ad affrontare enormi criticità per l'approvvigionamento di cibo.

L'iniziativa prevede la consegna esclusivamente di alimenti non deperibili e in confezioni integre, con scadenza a partire da agosto 2026, come farina, riso, pasta, zucchero in pacchi da mezzo chilo o un chilo, biscotti, pelati e legumi in lattina da 400 grammi, miele o marmellata e tonno.

In Liguria la raccolta è stata in particolar modo promossa e organizzata da "Music for Peace" e il punto di raccolta centrale per il savonese è quello della SMS Generale in via San Lorenzo 25R, a Savona che raccoglierà fino a questa sera alle 20.30 e sarà possibile portare il materiale fino a domattina alle 10.00. Con le diverse sedi che in provincia si sono date da fare in una maniera incredibile per raccogliere aiuti fondamentali.