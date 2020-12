Favoreggiamento immigrazione clandestina: fermato dai Carabinieri di Cairo un 30enne pakistano a Millesimo

Il suo ruolo, secondo l'accusa, sarebbe stato quello di "guida degli immigrati irregolari". In transito in Liguria dopo gli sbarchi in Italia e diretti verso la Francia.

Un 30enne di origine pakistana, colpito da un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Catania (Direzione Distrettuale Antimafia) nell'ambito di un’inchiesta messa in campo (e conclusa qualche giorno fa) da Sco Roma e Squadra Mobile di Siracusa, è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte. L'uomo è stato individuato a Millesimo.

Secondo quanto riferito, era registrato con un nome falso presso una struttura di accoglienza Sprar a Roccavignale.

Il 30enne accusato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, farebbe parte di un'organizzazione internazionale. E' stato portato presso il carcere di Genova Marassi.