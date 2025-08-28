Millesimo piange Claudio Facelli, imprenditore lungimirante nel settore degli infissi: aveva 90 anni

Questa mattina, nella sua residenza di Millesimo, è mancato Claudio Facelli, figura di rilievo dell’imprenditoria ligure, conosciuto non solo nella provincia di Savona, ma anche a livello nazionale e internazionale per il suo ruolo innovativo nel settore degli infissi. Aveva 90 anni.

Insieme al fratello Piero e alla moglie Annamaria, Claudio ha guidato la Facelli Infissi S.p.A., trasformando una piccola realtà locale in un’azienda capace di operare oltre i confini regionali, con progetti realizzati in Europa, Africa ed Emirati Arabi.

Fin dagli anni ’70, la Facelli Infissi è stata tra le prime in Italia a introdurre tecnologie innovative nel settore, come facciate continue in alluminio, pareti ventilate e serramenti a taglio termico. Soluzioni che hanno contribuito a definire il comfort abitativo e l’efficienza energetica delle costruzioni moderne.

Attorno all’azienda si è sviluppato un vero e proprio polo di competenze: tecnici, operai specializzati e collaboratori che hanno portato avanti il know-how dei fratelli Facelli, lasciando un’impronta duratura nel panorama dell’edilizia e dell’architettura.

Claudio Facelli era un imprenditore determinato, che affrontò con coraggio le sfide economiche tra gli anni ’60 e ’90, periodi di profonda trasformazione nel settore della serramentistica. La sua visione lungimirante lo rese un precursore, capace di anticipare i tempi e favorire la crescita di un mercato in rapida espansione.

Lascia la moglie Annamaria, i figli Pierluigi, Paola e Stefania, e gli adorati nipoti, oltre al ricordo indelebile di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione di via Malpasso 4 a Millesimo, dove amici e parenti potranno porgergli un ultimo saluto giovedì 28 agosto per l’intera giornata e venerdì 29 agosto solo nella mattinata. Le esequie saranno celebrate in forma privata.