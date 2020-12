Meteo, possibili nevicate nell'entroterra tra stanotte e domani. Forte vento sulla costa

Diramato questa mattina da Arpal il bollettino (aggiornato) di vigilanza meteorologica per la Liguria. Queste le previsioni per le prossime ore:

oggi, venerdì 11 dicembre, il transito di una perturbazione favorisce dal pomeriggio deboli precipitazioni sulla regione, che su D ed E possono assumere carattere nevoso dalla serata con quota neve in calo fino a 400 m: possibili spolverate sui tratti autostradali e deboli nevicate su zone non sensibili. Mare in temporaneo aumento a molto mosso per onda lunga da sudovest al pomeriggio sul Centro-Levante.

Domani, sabato 12 dicembre, fin dalle prime ore della notte precipitazioni a carattere nevoso su D ed E con possibili spolverate sulle tratte autostradali, deboli nevicate su zone non sensibili con possibile interessamento anche dell'interno di C (quota neve 800 m); fenomeni in esaurimento da metà giornata. Dalle prime ore della notte rinforzo dei venti dai quadrantri settentrionali di intensità fino a forte su B.

Domenica 13 dicembre nulla da segnalare.

Questa mattina nuvolosità diffusa interessa il centro Ponente della regione mentre schiarite interessano ancora il Levante. I venti sono settentrionali, generalmente deboli, il mare è mosso.

Valori davvero rigidi, nella notte, in molte stazioni delle zone interne: il record del freddo spetta a Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -7.8, seguita da Colle di Nava (Pornassio, Imperia) con -5.5, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -5.3, Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.6, Calizzano (Savona) -4.4, Cabanne (Rezzoaglio) -4.1. Temperature negative anche in altre località della rete Omirl: -3.1 a Mallare (Savona), -2.8 a Rovegno (Genova), -2.1 a Montoggio (Genova), -1.9 a Torriglia (Genova), -1.8 a Cairo Montenotte (Savona), -1.4 a Sassello (Savona), -1.2 a Pieve di Teco (Imperia) mentre, nello spezzino, si segnalano -0.8 a Santa Margherita Vara (Carro) e Padivarma (Beverino).

Le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.7, Savona Istituto Nautico 5.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.6, La Spezia 4.5.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.