Treni, guasto al passaggio a livello di Loano manda in tilt la circolazione nel ponente

E’ iniziata nel peggiore dei modi la giornata per i pendolari del ponente diretti a Genova e viceversa. Un guasto tecnico a un passaggio a livello di Loano, avvenuto questa mattina intorno alle 6.45, ha provocato notevoli disagi e ritardi sulla linea ferroviaria.

L'anomalia, che ha interessato gli apparati del passaggio a livello, ha costretto i treni a procedere a velocità ridotta, creando una serie di ritardi a catena che hanno superato i 30 minuti.

La tratta, a binario unico, è particolarmente sensibile a interruzioni di questo tipo, e il non corretto funzionamento ha avuto un impatto immediato su numerosi convogli, con ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio. Il problema è stato risolto dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana intorno alle 7.30, e il traffico ferroviario ha iniziato a tornare gradualmente alla normalità. La situazione resta comunque in fase di monitoraggio per assicurare il completo ripristino della regolarità.