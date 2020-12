Carcere a Savona, il sindaco Caprioglio: "Disponibile a valutare le proposte del ministero"

Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, traccia le sue considerazioni a seguito della riunione in streaming di stamane relativa a una possibile struttura detentiva nel Savonese: "In occasione dell'incontro svoltosi questa mattina in Provincia ho ribadito l'assoluta necessità di una nuova struttura carceraria, sia per gli operatori di giustizia sia per i familiari delle persone detenute.

Ho ricordato il sopralluogo effettuato alcuni anni fa con l'architetto Ferrazza, Provveditore interregionale alle Opere pubbliche, nelle aree allora individuate dal Ministero nella nostra Città, per la precisione piazza del Popolo zona parcheggio e Legino, e le criticità che allora avevo sollevato in merito a quei siti.