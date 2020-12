Carcere nel Savonese, Foscolo (Lega): "Passo importante, ora bisogna remare nella stessa direzione"

"Sono soddisfatta che la questione del carcere di Savona, a seguito delle mie iniziative in Parlamento, sia tornata di attualità e oggi stia a cuore a tutte le forze politiche". Con queste parole l'onorevole Sara Foscolo, parlamentare della Lega, si esprime positivamente in merito alla riunione di questa mattina in Provincia (via streaming).

Prosegue Foscolo: "È un passo in avanti importante e bisogna remare all’unisono nella stessa direzione e a tutela degli interessi della nostra Provincia. Questa non è una questione di destra o sinistra, ma una battaglia di buon senso in favore del nostro territorio: è inaccettabile che Savona sia l’unica provincia sprovvista di una struttura penitenziaria e non sono tollerabili altre perdite di tempo da parte del Governo. Bisogna mantenere alta l’attenzione e, da parte dell’esecutivo, far seguire i fatti alle parole".