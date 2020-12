Meles (M5S): "No al carcere in centro Savona, chieste al ministro altre collocazioni"

"La provincia di Savona è da anni l’unica in Italia senza carcere, ma è inaccettabile collocarlo in centro alla città. piazza del Popolo è l’unica area del centro cittadino ancora utilizzabile al servizio della città. Un parco urbano, parcheggi, servizi, collegamento verso la stazione attraverso il recupero degli Orti Folconi: queste funzioni a servizio dei savonesi sono solo alcune ipotesi per il recupero dell’area, in una città che ha dato troppo spazio al cemento e poco ai servizi per i savonesi".

Cosi commenta in una nota Manuel Meles, capogruppo MoVimento 5 Stelle Savona.

"Da non dimenticare poi che l’area è in zona rossa, e quindi incompatibile con l’installazione di un nuovo edificio, e la presenza di diversi pozzi di captazione dell’acquedotto. Abbiamo preso contatto con il ministero per tramite del nostro deputato Simone Valente per segnalare questa assurda decisione del provveditorato alle opere pubbliche che pregiudicherebbe lo sviluppo futuro della città a danno dei savonesi".

"Infine installare un carcere accanto al palazzo di giustizia, senza provvedere a demolire e ricostruire contestualmente una struttura nuova, moderna ed efficiente che integri sia il tribunale, sia il carcere, è un errore e rischia di essere un doppio spreco di denaro pubblico".

"Altri comuni hanno avanzato da tempo la loro candidatura a ospitare il nuovo carcere, individuando le aree, ci auguriamo che cessino diatribe politiche e si ragioni in maniera pragmatica su dove collocare la struttura, ponderando al meglio gli interessi delle comunità locali in un’ottica anche di futura fruizione delle aree: piazza del popolo deve essere rilanciata e al centro di una grande riqualificazione a servizio dei savonesi, senza ulteriore cemento e senza che dall’ufficio periferico di un ministero di decida dove e cosa costruire" conclude Meles.