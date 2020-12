Celle, stanziati dal comune gli aiuti per le attività commerciali colpite dal Coronavirus

Il comune di Celle con una delibera di giunta ha deciso di stanziare alcune risorse per le attività commerciali colpite dall’emergenza Coronavirus che verranno erogata tramite la partecipazione ad un bando pubblico.

Sono stati infatti stanziati per gli esercizi commerciali non alimentari 500 euro (200 euro di contributo fisso per una nuova apertura nel 2020); massimo 2000 euro per i pubblici esercizi (bar-ristoranti) (contributo fisso per nuova apertura nel 2020 800 euro) e per gli alberghi — RTA e campeggi max 4.000 euro (1500 nuova apertura nel 2020).

Il contributo da erogare, dovrà essere rapportato all'interno di ogni singola categoria, in base all'entità della riduzione di fatturato e dei corrispettivi, che dovrà essere pari almeno al 33%, certificata dal richiedente, tra il primo semestre del 2020 e il primo semestre del 2019.

Per la partecipazione al bando gli operatori commerciali dovranno rispettare alcune condizioni come l’obbligatorietà della sospensione dell’attività e la mancata richiesta alla Prefettura di svolgere il proprio lavoro in deroga alla sospensione; non avere contenziosi di qualsiasi genere con il comune di Celle Ligure; devono aver subito, nel primo semestre dell'anno 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 33 % rispetto al medesimo semestre dell'anno 2019; ed essere in regola con il versamento dei tributi locali e COSAP dovuti al Comune di Celle Ligure a tutto il 31.12.2019.