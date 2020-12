Zanzariere: la soluzione migliore è la zanziariera plissettata

Gli utenti alla ricerca di zanzariere plissettate, con Sharknet, trovano la soluzione migliore. Si tratta infatti di una scelta moderna, con innumerevoli vantaggi rispetto ai modelli tradizionali caratterizzati dal dispositivo a molla. Nel nostro approfondimento odierno spiegheremo innanzitutto cosa sono le zanzariere con plissè, per poi illustrare i pro del loro acquisto: l'obiettivo è di far conoscere a una platea sempre più ampia di persone la zanzariera plissettata, così da consentire ai clienti di disporre di tutte le principali informazioni per effettuare un acquisto consapevole. Prendetevi cinque minuti del vostro tempo libero, e al termine della lettura dell'articolo avrete tutte le risposte alle vostre domande. Iniziamo subito!

Cosa sono le zanzariere plissettate

Se state valutando l'acquisto di zanzariere, la soluzione ideale è rappresentata dalle zanzariere plissettate. Esse sono una variante delle zanzariere a telo tradizionali, il cui orientamento può essere sia verticale che orizzontale. Dalla loro hanno in primis un'ampia scelta di vani dove essere installate, a partire dalle semplici porte fino alle più complesse porta-finestre, qualunque siano le loro dimensioni. La caratteristica più distintiva che le pone in netto contrasto con i modelli classici è la mancanza della barriera inferiore che contraddistingue invece le zanziariere tradizionali, destinate nel corso dei prossimi anni a essere sostituite dalla nuova variante. Inoltre, l'assenza della barriera fa sì che le zanzariere plissettate siano la scelta ideale per le famiglie con bambini oppure per le persone più anziane, senza dimenticare la notevole personalizzazione che questa particolare tipologia di zanzariera consente di ottenere. Ma approfondiamo proprio il discorso inerente i molteplici vantaggi che le zanzariere su misura plissetate garantiscono ai loro acquirenti.

L'assenza della barriera inferiore rende le zanzariere plissettate più sicure

La sicurezza domestica è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione sia per le famiglie con bambini sia per le persone che sono avanti con l'età e vivono da sole lontane dai loro cari. Spesso e volentieri, infatti, la barriera posizionata all'altezza del pavimento rende le zanzariere tradizionali una vera e propria trappola non soltanto per i bambini più piccoli ma anche per i soggetti anziani che presentano difficoltà ambulatorie (basti pensare che gli episodi di inciampo sono numerosi anche tra le persone di età compresa tra i 30 e 60 anni). Non solo però, perché anche se in maniera limitata rispetto a quelle presenti nelle piccole e grandi città, la barriera inferiore delle zanzariere tradizionali costituisce una barriera architettonica per le persone disabili che necessitano della carrozzina per i loro spostamenti dentro casa.

Le zanzariere plissettate sono la soluzione ideale per una maggiore pulizia (e bellezza)

Il secondo vantaggio più importante delle zanzariere plissettate è costituito da una pulizia migliore, grazie sempre all'assenza della barriera inferiore che caratterizza invece il layout dei modelli tradizionali. Chi sceglie infatti una zanzariera su misura con plissè si garantisce una zanzariera che non attrae la sporcizia e per la cui pulizia è sufficiente una comune aspirapolvere casalinga, mentre per quanto riguarda il lavaggio del telo basta un semplice panno imbevuto. Infine, il terzo e ultimo vantaggio da prendere in considerazione quando si sta valutando l'acquisto di zanzariere plissettate su misura è l'impatto estetico che questi modelli presentano rispetto alle tipologie classiche, adattandosi alla perfezione a qualsiasi contesto abitativo.