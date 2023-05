Ceriale piange Giuseppe Capiaghi di 60 anni, vigile del fuoco e milite della Croce Rossa

Ceriale in lutto per la prematura scomparsa di Giuseppe Capiaghi, di soli 60 anni. Si è spento dopo una lunga malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Oggi, 1 maggio, sarebbe stato il suo primo giorno di pensione.

Capiaghi era uno stimatissimo Vigile del fuoco sempre al servizio della comunità, anche grazie alla sua attività di volontariato come milite della Croce Rossa di Ceriale. A seguito di segnalazione, gli era stato rilasciato l’attestato di Pubblica Benemerenza per il compiacimento in un intervento di soccorso nell’ambito dell’attività di Protezione Civile.

“Nel corso della sua vita lavorativa, svolta per interno nel distaccamento di Albenga – si legge nella lettera di congedo -, ha collaborato alla gestione del parco automezzi e alla manutenzione della sede. Sempre molto attivo e dedito al lavoro, Giuseppe Capiaghi ha contribuito con la sua semplicità e umanità a portare l’armonia tra i colleghi”.

Capiaghi lascia la moglie Piera, il figlio Marco e la sorella Federica. Il 23enne Marco, autista soccorritore di Pietra Soccorso, è candidato alle prossime elezioni a Ceriale.

I funerali saranno celebrati mercoledì 3 maggio alle 16 nel santuario della Madonna delle Grazie a Peagna , Ceriale, dove martedì 2 maggio alle 18. 30 verrà recitato il rosario.