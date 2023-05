Il primo maggio è la Festa dei lavoratori: la storia e le origini di questa ricorrenza

Il primo maggio è la Festa del Lavoro: una data importante che celebra le lotte che i lavoratori hanno portato avanti per veder riconosciuti i propri diritti. La ricorrenza viene celebrata in molti paesi del mondo: oltre all'Italia, anche Cuba, Russia, Cina, Messico, Brasile, Turchia e alcuni Stati dell’Unione Europea lo considerano un giorno di festa. Negli Stati Uniti D’America, invece, il “Labor Day” viene festeggiato il primo lunedì di settembre.

L'idea di istituire questa ricorrenza è nata in Francia, a Parigi, il 20 luglio 1889, quando venne proclamata una manifestazione per ridurre la giornata lavorativa a otto ore quotidiane. La scelta della data non fu casuale: il primo maggio 1886, infatti, negli Stati Uniti fu indetto uno sciopero portato avanti proprio per la medesima battaglia. La protesta andò avanti per tre intere giornate, e si concluse con il massacro di piazza Haymarket a Chicago il 4 maggio: la polizia, chiamata a reprimere gli assembramenti, sparò sui manifestanti provocando numerose vittime.

Gli operai di tutto il continente guardarono a quella manifestazione come simbolo delle rivendicazioni: nel 1890 a Parigi si celebrò la prima manifestazione internazionale proprio il primo maggio, a cui parteciparono un gran numero di persone. Da quel momento, la data divenne festa nazionale in moltissimi paesi.

Il primo maggio in Italia

Nel nostro paese la festività dei lavoratori divenne ufficiale nel 1891.

Durante il periodo fascista, però, la ricorrenza venne anticipata al 21 aprile, facendola coincidere con il Natale di Roma.

Nel 1947 si torno alla celebrazione nazionale nel primo giorno di maggio. Proprio in quell'anno a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si radunarono circa 2000 lavoratori per manifestare contro il latifondismo: il bandito Salvatore Giuliano, insieme ai suoi uomini, sparò sulla folla, uccidendo 11 persone e ferendone 27. L'evento viene ricordato come "La strage di Portella della Ginestra".

Il 'concertone' del primo maggio a Roma

E' dal 1990 che festa dei lavoratori fa rima con musica in piazza: i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il comune di Roma, organizzano un grande concerto, trasmesso anche in diretta televisiva, nella piazza di San Giovanni in Laterano. A presentare l'edizione 2023 ci sarà nuovamente Ambra Angiolini con la partecipazione di Biggio. La lineup prevede artisti ormai al vertice delle classifiche e giovani talenti. Una maratona musicale, un programma televisivo e un evento di piazza allo stesso tempo, con la pretesa di accontentare tutti pur mantenendo alta la qualità e con uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e vivido.