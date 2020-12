Crollo del "Nicciu du Briccu du Bruxin" a Varazze, primo sopralluogo dell'ispettore dei beni archeologici

Si è svolto ieri mattina il primo sopralluogo a Varazze nella frazione di Alpicella, al Nicciu du Briccu du Bruxin", edicola votiva costruita inglobando un antico menhir, crollata a causa probabilmente delle violenti piogge.

Il classico punto di passaggio per chi vuole immergersi in una bella camminata fino al Monte Beigua purtroppo non esiste più e ieri l'ispettore onorario per la Tutela dei Beni Archeologici del Ministero Henry De Santis insieme ad Antonio Dalai del Museo dell’Alpicella ha potuto constatare la situazione che si è venuta a creare.

"Abbiamo ricoperto con i teli le macerie in attesa di un intervento più organizzato" spiega De Santis.

Il Nicciu era presente ad un quarto d’ora dalla piazza della frazione varazzina, alta 4 metri, nella nicchia inglobava una pietra fitta di serpentino di circa 2 metri.