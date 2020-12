Savona, via libera dalla Provincia alla riqualificazione dell'ex distributore Eni di via Nizza

Realizzazione di un edificio di due piani a destinazione commerciale in sostituzione dei manufatti attualmente presenti sull'area (1000mq), con parcheggio privato interrato (2500 mq), la sistemazione degli spazi liberi con parcheggi privati a raso (1900 mq) e la creazione di un parcheggio pubblico in superficie presente tra il nuovo fabbricato e la linea ferroviaria.

Questi gli interventi che vorrebbe effettuare il comune di Savona in via Nizza dove era presente l'ex distributore di carburante e l'ex concessionaria auto.

Palazzo Sisto ha ottenuto infatti dalla Provincia di Savona parere favorevole alla variante al PUC del comune per la modifica della destinazione della zona (circa 4985 mq) e delle previsioni urbanistiche dell'area adibita a ex sede del distributore di carburante dismesso.

"La posizione dell'area è strategica - ha spiegato qualche mese fa il vicesindaco Massimo Arecco - sia per la possibilità di realizzare un capiente parcheggio di cintura, a ridosso della strada Aurelia, a poche decine di metri dalla futura passeggiata di via Nizza, sia perchè immediatamente a ridosso dell'uscita autostradale".

Nell'agosto 2018 con un'ordinanza il comune aveva preso atto di una consegna temporanea e aveva utilizzato nel periodo estivo l'area di fronte di fronte al Mare Hotel come posteggio gratuito così come avvenuto in corso Vittorio Veneto nella zona dell'ex distributore Agip.

Era stata messa in atto una segnaletica orizzontale (stalli a pettine) e con posizionamento di segnaletica verticale recante la “P”di posteggio in avvicinamento alle aree per entrambe le direzioni di provenienza di via Nizza. Una parte dell'area, interamente sterrata, era rimasta adibita a parcheggio esclusivo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.