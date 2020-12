Spotorno, in miglioramento la situazione nei due hotel in isolamento causa Covid

Sta rientrando in tempi ragionevoli e con conseguenza fortunatamente non gravi l'allarme Covid nei due hotel di Spotorno in isolamento dalla scorsa settimana dopo che una persona, risultata poi positiva al virus, aveva soggiornato in entrambi.

"Grazie alle procedure di Asl2, alla professionalità dei gestori delle strutture e del personale coinvolto con l’aiuto del settore servizi alla persona del Comune di Spotorno, ad oggi i due positivi che erano ospiti dell’Hotel Corallo sono stati trasferiti da Asl e Croce Bianca di Spotorno presso il centro Covid di Savona" spiega attraverso la pagina Facebook del Comune il sindaco Mattia Fiorini.

Tutti gli altri ospiti ed il personale sono risultati negativi dopo il decimo giorno dal contatto e l’albergo è stato perciò sanificato come prescritto da Asl ed oggi (lunedì 14 dicembre, ndr) è arrivato l’assenso alla riapertura" aggiunge il primo cittadino.

Sempre nella giornata di lunedì ospiti e personale dell’albergo Villa Rina hanno effettuato il tampone del decimo giorno. Incrociamo le dita ed attendiamo i risultati nelle prossime ore.

Stando al report dello scorso 7 dicembre, nella cittadina sono 5 le persone positive al coronavirus (2 in meno rispetto alla settimana scorsa) e 12 quelle in isolamento obbligatori. Ovviamente esclusi i 13 in isolamento nell’albergo in attesa dell’ultimo tampone.

In attesa delle prossime misure previste dal Governo per contrastare il diffondersi del contagio nel periodo festivo, l'invito del sindaco Fiorini, nonostante i numeri in calo nella cittadina, è alla massima attenzione nel rispetto delle regole: "La nostra Polizia Locale intensificherà i controlli specialmente nelle vie del centro per il rispetto delle norme di distanziamento sociale".