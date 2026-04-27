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Attualità | 27 aprile 2026, 12:30

L'ANMI Varazze, eletto il nuovo Direttivo per il prossimo quadriennio

Il presidente Arecco: "Continueremo il consueto impegno al servizio della nostra comunità, promuovendo e coltivando i valori della marineria"

L'ANMI Varazze, eletto il nuovo Direttivo per il prossimo quadriennio

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, “Gruppo S.T.V. medaglia d’argento Michelangelo Corosu” di Varazze, ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2026/30. Il nuovo direttivo è così composto: presidente Dario Arecco; vicepresidente Oscar Rivella; segretario Dario Gatti; consigliere Vincenzo Cerruti; alfiere Gianni Amenduni.

"La presenza dell’associazione sul territorio – afferma il nuovo presidente Dario Arecco – continuerà il consueto impegno al servizio della nostra comunità, coltivando e promuovendo quei necessari valori della marineria. Soprattutto oggi, costretti a vivere in un clima di incertezza alimentato dalle giornaliere notizie su quanto sta succedendo intorno a noi, con tutte le inevitabili conseguenze di instabilità socio-economica e un futuro incerto per le nuove generazioni. Ma, come ci ha insegnato Papa Francesco: 'La speranza non delude mai – Pellegrini verso un mondo migliore'". 

Al nuovo direttivo, presentato ufficialmente durante il consueto incontro sociale del mese di aprile 2026, auguriamo buon lavoro, grandi traguardi e tanta soddisfazione.

Redazione

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