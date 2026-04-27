Inciviltà e danni al rinnovato parco Rosciano: la denuncia del Comune di Toirano

Danneggiamenti e atti di inciviltà al parco Rosciano di Toirano. La segnalazione arriva direttamente dal Comune, attraverso la pagina Facebook istituzionale.

"Abbiamo appena inaugurato un parco rimesso a nuovo: uno spazio pensato per i bambini, le famiglie e tutta la comunità. Eppure, dopo poche settimane, dobbiamo già registrare danneggiamenti e comportamenti incivili - si legge su Facebook - È bene dirlo con chiarezza: il parco non è un bagno per cani e non è uno spazio dove il bene pubblico può essere trattato come se non appartenesse a nessuno. La pavimentazione antitrauma, che è stata danneggiata, permette ai più piccoli di giocare in sicurezza. Si siedono, corrono, cadono, toccano con le mani. Lasciare sporco, permettere ai cani di fare i propri bisogni o danneggiare le strutture non è una leggerezza: è mancanza di rispetto verso tutti".

"Ci rivolgiamo a chi danneggia o lascia che il proprio animale domestico sporchi gli spazi pubblici (non solo il Parco Rosciano) - proseguono dall'ente guidato dal sindaco Marco Bertolotto - lasceresti sporcare il cane in casa tua, sul tuo divano? Lasceresti che tuo figlio/a distruggesse le piastrelle del pavimento in cucina? Vogliamo pensare di no... Gli spazi della comunità sono un estensione dei nostri spazi privati, ma richiedono il rispetto di basilari regole di educazione civica".

"Il Comune sta inoltre installando nuove telecamere per il controllo del territorio, anche a tutela degli spazi pubblici recentemente riqualificati. Perché gli spazi pubblici sono di tutti e proprio per questo non possono essere trattati come se fossero di nessuno", concludono dal Comune di Toirano.