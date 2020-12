Frane ad Ellera del novembre 2019, proseguono gli interventi: asfaltata la strada in località Rossella-Corada

Il 23 e 24 novembre dello scorso anno la frazione Ellera ad Albisola Superiore era stata violentemente colpita da imponenti frane che avevano isolato totalmente alcune zone.

Negli ultimi giorni sono stati portati a termine ulteriori interventi fra cui il consolidamento di un tratto stradale oggetto di un cedimento e l'asfaltatura del tratto interessato dalla frana nella località della Rossella-Corada.

La strada di Via Canavisse era stata ripristinata circa un mese e mezzo fa e in località Brigna e Piantavigna è stato garantito il passaggio.

"Ho sempre ritenuto che amministrare una città fra le altre cose significhi muoversi nel territorio ed essere a contatto con i cittadini e i loro problemi. Le difficoltà sul piano sociale non sono solo quelle che afferiscono al servizio di competenza ma possono derivare anche da un evento calamitoso come quello del 23 e 24 novembre 2019 che in diversi punti della nostra cittadina ha determinato ingenti danni e, con questi, l'evacuazione di diverse famiglie e disagi che sono perdurati per parecchio tempo" spiega l'assessore ai servizi sociali Calogero Massimo Sprio.

"Fra queste realtà vi è quella della località della Rossella-Corada, sita nella frazione di Ellera, di cui mi sono occupato fin dai primissimi istanti. Si tratta di una delle zone maggiormente aggredite dall'alluvione di quei giorni. In questi 13 mesi ho svolto una funzione di collegamento fra cittadini, Comune e ditta esecutrice dei lavori di ripristino; ma ritengo di aver svolto prevalentemente una funzione di ascolto, di mediazione e di rassicurazione rispetto a famiglie abbastanza provate dalla importante frana causata dalla pioggia incessante di quel periodo" continua Sprio.

"Ciò rende ancor più visibile e fruibile il lavoro svolto fino ad oggi: la nuova strada è nel contempo un aspetto concreto ed anche un elemento immateriale e simbolico di come si possa interpretare il ruolo di un amministratore che si occupa del settore sociale" conclude l'assessore albisolese.