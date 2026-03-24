Carcare, cani Amstaff trovati morti nella zona degli orti: Aidaa mette una taglia da 500 euro sui responsabili

Resta ancora nel mistero la vicenda della zona "degli orti" di Carcare, dove nel tardo pomeriggio del 20 marzo scorso sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due cani di razza American Staffordshire Terrier, di 6 e 4 anni, all'interno di un'area recintata. Una vicenda che ha spinto l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) a presentare una denuncia formale e ad annunciare una taglia da 500 euro per chiunque contribuisca a identificare e far condannare i responsabili.

Secondo le prime indiscrezioni — non ancora confermate ufficialmente — gli animali potrebbero essere stati prima sedati con la somministrazione di sostanze e poi colpiti con un'arma da taglio, in quello che appare come un gesto violento e premeditato. A suggerire questa ricostruzione sarebbero le ferite riscontrate sui corpi dei due cani al momento del ritrovamento.

Le salme sono state trasferite presso una clinica veterinaria specializzata per l'esecuzione dell'autopsia, accertamenti ritenuti fondamentali per stabilire con certezza se il decesso sia riconducibile a cause naturali o, come si teme, a un intervento esterno.

In questo quadro si inserisce la presa di posizione di Aidaa. "Pagheremo 500 euro a chi con la sua denuncia contribuirà ad individuare e far condannare i responsabili dell'uccisione dei due cani di Carcare", si legge nella nota diffusa dall'associazione.