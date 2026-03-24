Savona, proseguono i lavori di riqualificazione dell'illuminazione: verrà effettuata la manutenzione nelle strade della Processione

Proseguono i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione a Savona.
Da ieri sono scattati a Zinola in zona Bricchetti (via Bellavista, via dei Bricchetti, via Frumento, via Santo Spirito, via Tallone, via Belvedere), a Cimavalle, in via San Bartolomeo del Bosco, sulla SP29 del Cadibona, in Corso Vittorio Veneto, in via Chiabrera (da completare), in via Costa cavalli, in via Pirandello, in via Turati e via Manzoni (tratto pedonale).
E' inoltre previsto il completamento dei lavori di posa dei nuovi lampioni nell'ultimo tratto di Corso Italia.
Saranno poi eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nelle strade interessate dal passaggio della Processione del Venerdì Santo.
"Con l'occasione tuttavia, ci si limiterà al ripristino dei corpi illuminanti spenti" spiegano dal Comune di Savona
"Al momento non è prevista l'interdizione al traffico di nessuna via, tuttavia, vista la particolare conformazione delle strade nella zona dei Bricchetti, potranno esserci dei disagi" precisano.