Bastia d’Albenga piange Devid Santamaria: si è spento a soli 43 anni

La frazione di Bastia d'Albengaè in lutto per la scomparsa di Devid Santamaria, morto a soli 43 anni dopo una lunga malattia.

Da sempre profondamente legato al territorio, era volontario della Protezione civile di Albenga. Negli anni si era anche distinto per il suo impegno nell’organizzazione della tradizionale "Sagra du Burgu" di Bastia.

Sono numerosi gli amici che lo ricordano, anche sui social, come una persona sempre dedita al prossimo, con grande generosità. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dai volontari del gruppo di Protezione civile di Albenga e dal Comune. "L’ Amministrazione comunale tutta e il corpo dei Volontari della Protezione Civile del comune di Albenga si uniscono al dolore della famiglia Santamaria-Dalpozzi, per la prematura perdita del Volontario".

Santamaria lascia la mamma Danila, il papà Piero, il fratello Alex con Fabiana, gli adorati nipoti Lorenzo e Leonardo, la nonna Iolanda, la cugina Stefania, oltre a numerosi amici e parenti.

Il santo rosario sarà recitato domani, mercoledì 25 marzo alle ore 17, presso la camera ardente dell’ospedale di Albenga. I funerali si svolgeranno giovedì 26 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata in Bastia. Al termine della cerimonia la salma proseguirà per il cimitero di Cenesi.

La famiglia ha chiesto, in luogo dei fiori, offerte a favore dell’associazione Bastapoco Odv.