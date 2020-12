APM Terminals Vado Ligure si aggiudica la menzione speciale “Innovazione in ambito tecnologico e logistica 4.0” nell’ambito del Premio Logistico dell’Anno 2020

Riconoscimento per APM Terminals Vado Ligure, società del Gruppo APM Terminals - tra le principali società terminalistiche al mondo – che gestisce il nuovo Container Terminal di Vado Ligure.

La società guidata dall’Amministratore Delegato Paolo Cornetto si è aggiudicata la menzione speciale “Innovazione in ambito tecnologico e logistica 4.0” nell’ambito del Premio Logistico dell’Anno 2020, contest ideato da Assologistica (associazione nazionale degli operatori della logistica in conto terzi), Assologistica Cultura e Formazione (ramo formativo di Assologistica) e il giornale Euromerci, giunto quest’anno alla sedicesima edizione.

La menzione speciale è stata assegnata “per il nuovo Container Terminal di Vado Gateway, tra i più avanzati del Mar Mediterraneo”. L’infrastruttura portuale di Vado Ligure, inaugurata nel dicembre 2019 e operativa dal febbraio 2020, è dotata di una serie di innovazioni all’avanguardia tra cui un piazzale per il deposito e la movimentazione dei container completamente automatizzato (primo in Italia) e un sistema di accesso per i camion tra i più tecnologici d’Italia dotato di 14 corsie reversibili ad alto contenuto di automazione.

