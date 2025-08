Lavori in Corso Italia a Savona, nuovo ritrovamento nel cantiere: spunta una pavimentazione

Nuovo ritrovamento nel cantiere dei lavori di riqualificazione pedonale di Corso Italia a Savona.

Ad essere stata trovata nella porzione lato via dei Vegerio durante gli scavi è una piccola pavimentazione e un muretto che ha portato l'archeologa indicata dalla Soprintendenza ad approfondire il manufatto rinvenuto.

"Dovrà essere fatta una rivalutazione come è avvenuto con il muretto all'inizio della via. Verrà effettuata una catalogazione, un rilievo e poi ce la faranno togliere. La Soprintendenza comunque ci accompagna passo passo e la procedura la effettuano in urgenza" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Lo scorso inizio luglio dopo aver completato tutti gli approfondimenti previsti in seguito al rinvenimento di una traccia muraria nello strato superficiale della via che era emersa a metà giugno durante la rimozione dell'asfalto, il Comune, come prevede la procedura, aveva oresentato alla Soprintendenza un’istanza in via di urgenza per eliminare, ed eventualmente demolire, le tracce rinvenute che interferiscono con le lavorazioni dei sottoservizi.

"Grazie anche al supporto dell’archeologo di cantiere i rilievi hanno consentito di inquadrare con precisione la natura del manufatto - avevano spiegato da Palazzo Sisto - In attesa del pronunciamento formale, i lavori proseguiranno regolarmente sulle altre porzioni dell’area interessata dall’intervento".

Con il nuovo ritrovamento però non è da escludere che le tempistiche possano allungarsi.