Varazze, dopo il Nicciu di Briccu, a rischio crollo un'altra edicola votiva all'Alpicella

Dopo il crollo del "Nicciu di Briccu du Bruxin" nella frazione di Alpicella a Varazze, un'altra edicola votiva rischia seriamente di crollare.

In località "Pontino dell’uomo morto", ne è presente un'altra sempre nella località varazzina in avanzato stato di degrado.

"La nostra comunità ci dovrebbe mettere mano prima di perderla per sempre. Cerchiamo di non perdere un altro simbolo dell’ identità ligure e della cultura dell’entroterra varazzino" il commento del consigliere di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti.

Intanto sabato scorso era stato svolto il primo sopralluogo al Nicciu, presente nel classico punto di passaggio per chi vuole immergersi in una bella camminata fino al Monte Beigua.

L'ispettore onorario per la Tutela dei Beni Archeologici del Ministero Henry De Santis insieme ad Antonio Dalai del Museo dell’Alpicella avevano potuto constatare la situazione che si è venuta a creare a causa delle violenti piogge.

Il Nicciu era presente ad un quarto d’ora dalla piazza della frazione varazzina, alta 4 metri, nella nicchia inglobava una pietra fitta di serpentino di circa 2 metri.