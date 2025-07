A Celle arriva B&B HOTELS: la struttura è la terza in franchising a entrare nel portafoglio italiano del gruppo

Prosegue arrivando anche nel savonese l’espansione di B&B HOTELS, catena alberghiera internazionale con oltre 880 hotel nel mondo con l’affiliazione del B&B HOTEL Riviera Celle Ligure.

Questo hotel rappresenta un traguardo significativo essendo il terzo hotel in franchising a entrare nel portafoglio italiano del gruppo, consolidando ulteriormente la sua presenza sul territorio ligure.

Un hotel pensato per rispondere alle esigenze di chi viaggia per piacere o per lavoro. Situato a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, dal caratteristico centro storico e dalle spiagge della Riviera di Ponente, l’hotel si inserisce in un contesto strategico anche per chi viaggia in auto, trovandosi a soli 5 minuti dal casello autostradale.

L’hotel dispone di 48 camere confortevoli e funzionali, suddivise tra doppie, matrimoniali, triple e family. Il B&B HOTEL Riviera Celle Ligure mette al centro il comfort e accessibilità, proponendo un’offerta pensata per chi vuole unire qualità e un prezzo competitivo.

Ogni mattina, gli ospiti possono gustare una ricca colazione a buffet con proposte dolci, salate e Healthy, inclusi prodotti senza glutine. La struttura è inoltre pet friendly: cani e gatti sono i benvenuti con un piccolo supplemento.

Con questa nuova apertura, il Gruppo B&B HOTELS – che conta oggi oltre 84 strutture in Italia – conferma il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione di un’ospitalità accessibile, sostenibile e di qualità.

“Con l’apertura di Celle Ligure arriviamo a sette strutture in Liguria, una regione che per noi rappresenta un’area strategica e ad alto potenziale, non solo per l’afflusso turistico ma anche per la vitalità del tessuto locale”, dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B HOTELS Italia, Slovenia e Ungheria. “Crediamo nel valore delle destinazioni che uniscono mare, cultura e autenticità, e continuiamo a investire in questo territorio con l’obiettivo di offrire un’ospitalità accessibile, di qualità e profondamente legata ai luoghi che la ospitano”.