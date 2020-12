Concerto di Capodanno di Vienna 2021: le novità

Il Capodanno 2021 sarà inevitabilmente diverso da come lo abbiamo sempre celebrato, a causa della pandemia covid.

Ristoranti, locali, discoteche e teatri sono chiusi e tutti gli eventi e le manifestazioni sono stati annullati per evitare gli assembramenti e il diffondersi del virus.

La buona notizia è che alcuni eventi sono stati reinventati in una versione del tutto nuova: digitale. Come il Concerto di Vienna, una consuetudine che quest'anno verrà rispettata in streaming.

Riccardo Muti alla direzione del Concerto di Vienna

Il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker ha un grande valore simbolico ed è una vera e propria tradizione da oltre ottant'anni.

Si tratta in tutta probabilità del concerto più famoso del mondo. Quest'anno verrà trasmesso in mondovisione in più di 90 paesi del mondo raggiungendo oltre 50 milioni di telespettatori.

Per il suo sesto anno consecutivo sul podio ci sarà il maestro Riccardo Muti, il direttore d'orchestra italiano tra i più famosi al mondo.

Riccardo Muti dirigerà i Wiener Philharmoniker nel prestigioso Concerto di Capodanno 2021 al Musikverein di Vienna.

Il concerto di Capodanno è infatti ospitato dal Musikverein. Si tratta del centro più prestigioso della musica classica a Vienna. La Sala Grande viene anche definita la "Sala d'Oro": è considerata non solo una delle più belle al mondo, ma anche una delle migliori a livello di acustica.

Per l'occasione del Concerto di Capodanno, la sala viene allestita con estrema cura e attenzione con fiori, colonne e rilievi sui frontoni, un vero e proprio tempio della musica dall'atmosfera magica.

Un Concerto ricco di speranza

Il pubblico in questo anno così particolare non potrà sarà presente in sala, ma i musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Vienna non per questo dovranno rinunciare agli applausi. Infatti gli spettatori potranno collegarsi da ogni parte del mondo via computer, smartphone o tablet per applaudirgli e acclamarli.

Alla fine delle due parti del concerto gli applausi del pubblico risuoneranno in diretta nel Musikverein tramite il sistema di amplificazione audio e potranno essere ascoltati anche da casa, oltre che in salsa.

Chi lo desidera potrà anche caricare una sua foto mentre applaude, per partecipare con trasporto. Alcune immagini verranno prontamente selezionate per essere visualizzate durante gli applausi.

Il Concerto di Vienna di quest’anno vuole essere un vero e proprio segnale di speranza e di unione.

