ll Golfo dell’Isola brilla di luci anche sui social

Quest’anno il Natale è costellato di stelle ne "Il Golfo dell’Isola". Nei suoi quattro comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio sono apparse grandi stelle tridimensionali luminose per illuminare le feste da cercare, fotografare e condividere.

Le grandi stelle che si incontrano in questo comprensorio sono un primo segnale (luminoso per l’occasione!) di un percorso di promozione turistica condiviso tra le amministrazioni locali che intende superare i confini amministrativi e dare un segno di rinascita e speranza per un futuro luminoso.

Questa è l’invito social dell’iniziativa: scatta una foto delle nostre luminarie e noi le condivideremo nelle stories CLICCA QUI - hashtag: #illuminailgolfo - #ilgolfodellisola.