Andora piange Pierangelo Morelli, storico imprenditore agricolo e presidente del Circolo Nautico

"Con immenso dolore apprendo della scomparsa di Pierangelo Morelli, storico imprenditore agricolo e presidente del Circolo Nautico di Andora. Una grave perdita per la nostra comunità, per il porto di Andora, per il mondo dello sport e della vela in particolare" scrive su Facebook il sindaco di Andora Mauro Demichelis.

"Ne piangiamo le straordinarie qualità umane, le capacità organizzative con cui ha conquistato la stima del mondo della vela e che hanno permesso al nostro approdo e al capace team del Circolo Nautico di realizzare importanti competizioni a livello internazionale. Oggi penso al suo sguardo fiero e appassionato con cui mi parlava dei progetti futuri e l’orgoglio per i successi della squadra agonistica portata ad Andora".

"Aveva una mente propositiva, sempre a vele spiegate. Mi stringo al dolore dei familiari, alla cara moglie Antonella, sua indissolubile e preziosa alleata nei progetti di vita e di mare, ai figli Gabriele e Matteo. Buon vento Pierangelo. Grazie di tutto dal profondo del cuore" conclude il primo cittadino.