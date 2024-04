Alassio, un successo lo spettacolo "Sale d'attesa. Tre donne e le loro storie"

Il Lions Club Alassio Baia del Sole, in collaborazione con il comune di Alassio e l'associazione "Cosa vuoi che ti legga?", ha organizzato uno spettacolo intitolato "Sale d'attesa. Tre donne e le loro storie" tenutosi nell'Ex Chiesa Anglicana di Alassio, che ha raccolto il plauso del pubblico per l'interpretazione di tre apprezzate attrici: Graziella Ghezzi, Susy Minutoli e Paola Paolino.

Il ricavato è stato devoluto all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per la ricerca e la cura dei tumori infantili. La narrazione ha portato in scena la vita di Grace, Polly e Sue, che si incontrano per caso nelle sale d'attesa di parrucchieri, estetiste e fisioterapisti. Le loro storie quotidiane si intrecciano, dando vita a una relazione profonda e arricchita da intelligenza e arguzia.