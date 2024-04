Il sorriso di Benedetta risplende con il "Rischiatutto Riviera": a Pietra Ligure una serata di emozioni e solidarietà (FOTO e VIDEO)

Intrattenimento e solidarietà nel ricordo del sorriso di Benedetta. Quella di ieri a Pietra Ligure è stata una serata divertente e con un fine decisamente nobile. Sul palco del cinema "Teatro Moretti" è tornato a rivivere, seppur solo per una notte, lo storico gioco televisivo "Rischiatutto" a cui hanno preso parte come concorrenti i sindaci di Pietra Ligure, Finale Ligure e Borgio Verezzi: Luigi De Vincenzi, Ugo Frascherelli e Renato Dacquino.

Un evento che ha riempito di pubblico il teatro pietrese e che, come già accennato, perorava una nobile causa: il sostegno, grazie al ricavato dell'ingresso ad offerta libera, all'Associazione "Il sorriso di Benedetta ODV", realtà no profit in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello, impegnata nel sostenere iniziative educative e formative di inclusività destinate a minori con disabilità.