Savona, in San Pietro il pranzo per il progetto "Dal gioco alla vita"

Domenica 21 aprile dalle ore 12:30 nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, nel centro storico, le associazioni Briciole di Solidarietà e Savona nel Cuore dell'Africa organizzano un nuovo pranzo benefico di raccolta fondi per il progetto educativo "Dal gioco alla vita".

Si tratta di un'iniziativa per promuovere la formazione per gli insegnanti e gli educatori sportivi della Repubblica Centrafricana.

La partecipazione è ad offerta libera e su prenotazione telefonica contattando Anna Maria al numero di cellulare 3477443699 o Patrizia al 3492637328.