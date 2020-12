Savona, 200mila euro per sistemare il viadotto di Corso Svizzera e il ponte Ruffino

L'Amministrazione comunale, ha deciso di risolvere le problematiche stanziando, inserendo nel piano opere pubbliche 2020-2022, 200mila euro per un intervento per il primo lotto sul viadotto di corso Svizzera e sulla passerella "Ruffino" di collegamento tra passeggiata Tobagi e via Cimarosa, i quali hanno bisogno di un manutenzione straordinaria.

I giunti del viadotto di Corso Svizzera infatti saranno da sostituire così come le ringhiere del ponte che oltre ad non essere in norma come altezza, sono totalmente arrugginite.