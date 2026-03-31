Finale, lavori per aggiornare i servizi: un mese di chiusura per le poste di Marina

Arriva anche a Finale Ligure, per la precisione a Marina, il progetto Polis, che Poste Italiane sta portando avanti nei Comuni con meno di 15mila abitanti, per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Per metterlo in campo, però, anche gli uffici di via Concezione dovranno essere sottoposti a lavori di adeguamento.

E così da oggi (31 marzo, ndr) la sede sarà interessata da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e, dal 1° aprile, opererà in appoggio presso l’ufficio di piazza del Tribunale, a Finalborgo, che garantirà la continuità di tutti i servizi tramite uno sportello dedicato, aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle 12:35. Qui sarà possibile ritirare la corrispondenza in giacenza e svolgere le operazioni vincolate all'ufficio di riferimento

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile e, entro l'anno, anche richiedere il passaporto, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

La riapertura in via della Concezione è programmata, salvo imprevisti, entro il mese di maggio.