Albissola, Umberto Ravinale è il nuovo presidente del Circolo degli Artisti

Dopo la scomparsa il 20 febbraio del compianto suo presidente Antonio Licheri, il “Circolo degli Artisti” ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali con l'Assemblea dei Soci svoltasi il 23 marzo, ad Albissola Marina, nella sede di Pozzo Garitta, presieduta da Maria Grazia Pasini, segretario Giuliana Visconti.

Umberto Ravinale, già vice presidente, é stato eletto presidente, Tommaso Ilardi è il vice presidente, Raffaella Frino è la segretaria; con loro sono stati eletti componenti del Comitato Direttivo Rosanna La Spesa, Giacomo Lusso, Federico Marzinot, Adamo Monteleone.

Il nuovo Collegio Sindacale é composto, sempre per elezione, da Claudio Bruzzone, Giancarlo Rossello, Donatella Ventura. Il programma di attività del “Circolo degli Artisti” nell'anno in corso proseguirà nella linea tracciata da Antonio Licheri, con i suoi programmi per il Sessantennio dell'attività dell'associazione.

Sabato 4 aprile verrà così proposta a Pozzo Garitta sino al 19 aprile la mostra “Increspature” dell'artista albisolese Deanna Ciarlo. La figura e l'opera di Antonio Licheri saranno, su proposta del sindaco di Albissola Marina Giancarlo Nasuti, intervenuto all'Assemblea, oggetto il 24 giugno del primo dei “Mercoledì di Pozzo Garitta”, iniziativa creata, come tante altre di successo, da Licheri.