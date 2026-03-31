Savona, chiuso per lavori di manutenzione il parcheggio di Villa Pizzardi

Il Comune mette mano al parcheggio di Villa Pizzardi, pieno di buche e con il fondo in cattivo stato che, alle prime piogge si allaga, diventando un'enorme pozzanghera. La chiusura è stata disposta da ieri, 30 marzo e resterà chiuso finché non verranno completati i lavori, in vista della stagione estiva quando il parcheggio, con una trentina di stalli riservato ai residenti, viene utilizzato dai molti turisti che frequentano la spiaggia libera di via Nizza. Oltre al fondo disastrato che quando piove lo rende per buona parte inutilizzabile, uno dei problemi segnalati per l'area di sosta di villa Pizzardi è l'utilizzo che ne viene fatto.

Durante l'estate, infatti, il parcheggio diventa area di "sosta selvaggia" da parte dei turisti che prendono d'assalto la vicina spiaggia libera, anche con tende e gazebo vari o usano le auto parcheggiate per dormirci. E ai residenti, che si trovano occupati gli spazi loro riservati, non resta altro da fare che girare per il quartiere e cercare parcheggio da qualche altra parte.

Il parcheggio. Di proprietà di opere sociali viene concesso al Comune in base ad una convenzione rinnovata periodicamente. Tempo fa Palazzo Sisto aveva avviato con Opere Sociali una discussione per valutare un’opera di riqualificazione che permettesse di risolvere la questione in via definitiva. Tra l'altro il Comune ha già fatto diversi interventi sull'area ma il problema si ripropone ogni anno.