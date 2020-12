É morta Suor Ines Zandri, braccio destro di don Pelle a San Giorgio di Albenga

Don Pelle non si era affatto sbagliato nello scegliere le sue collaboratrici. La scuola materna condotta da suor Ines ebbe un grande successo di frequenza, in quanto i bambini erano seguiti con grande dedizione dalla A alla Zeta. E a favore dei bambini, suor Ines suggerì a don Pelle di ideare un festival canoro per loro sulla falsariga dello "Zecchino d'Oro", cioè lo "Zucchino d'Oro" in omaggio anche al prodotto locale ingauno, la trombetta /zucchina.

Suor Ines , con la sua collega suor Anna , a fine anni 50 del secolo scorso era stata inviata a Stellanello per occuparsi del locale asilo. Parroco di allora a Stellanello era don Giuseppe Pelle . Il Vescovo mons. Piazza lo trasferì nel quartiere d i San Giorgio d'Albenga per realizzarvi una parrocchia. Don Pelle volle con sè le due suore ed arricchì il progetto creando con il loro aiuto la scuola materna, il teatro (dove tuttora si svolgono manifestazioni di successo), naturalmente la chiesa, e l'area dove si svolge la Sagra del Michettin. Era il 1964 e suor Ines, assieme a suor Anna, si rimboccò le maniche della tonaca e riuscì a far inaugurare l'Asilo prima ancora della chiesa parrocchiale.

Angela Molinari, una delle sue "bambine", ora adulta, la ricorda così: "Suor Ines si dedicava a noi a 360 gradi. Ricordo che ai primi tempi dell'asilo, si era procurata un pullmino per poter portare a scuola e riportare a casa, i piccoli che non usufruivano di mezzi di trasporto. Si interessava costantemente, organizzava feste, carnevali, recite... Veniva anche in soccorso alle famiglie quando si creavano seri problemi. I suoi consigli erano preziosi. Insomma era una seconda mamma e noi non l'abbiamo mai dimenticata".

Viviana Sciandra: "Sono passati 16 anni, da quando suor Ines e le altre suore se ne sono andate, mi sembra ieri. Come non scordare i pomeriggi in parrocchia con suor Ines, trascorsi a preparare i biglietti per la pesca di beneficenza... Poi il coro, le recite, il Catechismo: c'era sempre un motivo per scappare in parrocchia. Anni felici e sereni che, grazie alle brave suore, hanno aiutato noi bambini a crescere in un ambiente tranquillo. Grazie, suor Ines, grazie anche a tutte le sue suore".

Ilaria Moreno: "Suor Ines e le sue colleghe 'Serve di Gesù Cristo' sono state per noi dei 'veri angeli', hanno contribuito alla crescita della Parrocchia e fatto sì che generazioni di bambini crescessero fin dall'Asilo con buoni insegnamenti, al punto che ancora oggi molti di loro sono impegnati attivamente alla vita parrocchiale. La dipartita di suor Ines nella notte di Natale secondo me è un segnale divino di ringraziamento. Addio, suor Ines, prega per noi!".