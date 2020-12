Ortovero, il mondo del rally in lutto per la scomparsa di Bruno Banaudi

Ortovero in lutto per la scomparsa di Bruno Banaudi.

Come riportato dal sito Rallyssimo si è spento prematuramente all'età di 37 anni, Bruno Banaudi, co-driver, pilota e commissario di percorso che nel 2020 aveva realizzato il sogno di partecipare al rally di Montecarlo e di ottenere il secondo gettone nel WRC al recente ACI Rally Monza.

"Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere, e quando arrivano ti spaccano il cuore in due letteralmente, Dovevamo correre il prossimo Sanremo insieme era già tutto programmato, dato che quest'anno abbiamo lavorato tanto e non si è potuto correre, i nostri accordi erano che nel 2021 fossi tu a navigarmi per il mio decimo Sanremo. invece te ne sei andato, cogliendo tutti di sorpresa, sono devastato amico mio, non mi hai dato modo di dimostrarti con i fatti quanto ti fossi grato, per avermi dato così tanto in pochissimo tempo che ho passato con te, per aver aiutato Mattia, come fosse stato tuo fratello per il suo debutto, per l'affetto e la stima che mi hai dimostrato, sono piegato in due dal dolore, perché so che non potrò più rivederti, ma sono sicuro che d'ora in poi ogni volta che salirò in macchina da corsa, tu sarai li di fianco a me. Ti abbraccio forte grande naviga, fai buon viaggio" le parole del pilota Franco Borgogno.