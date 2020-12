Vaccino Covid, a riceverlo anche i rappresentanti delle pubbliche assistenze. Risso (Anpas): "Giornata storica, ma la strada è ancora lunga"

Oggi sono iniziate le vaccinazioni per la lotta al Covid-19:in rappresentanza del mondo delle pubbliche assistenze, il presidente del''Anpas Liguria Lorenzo Risso e due volontari impegnati fin dai primi momenti nell'emergenza sanitaria.

"Oggi è una giornata storica, un punto di svolta fondamentale in questa battaglia che coinvolge tutti noi da quasi un anno. La strada è ancora lunga, ma con questo mio gesto voglio esortare tutti i volontari a non esitare a sottoporsi alla vaccinazione, per la loro sicurezza, per salvaguardare i pazienti che trasportiamo e i loro familiari, il lavoro delle pubbliche assistenze e, più in generale, tutta la comunità che ci prende come punto di riferimento" il commento di Risso.