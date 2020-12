Celle, raccolta fondi per le famiglie in difficoltà. Il sindaco: "Spariti i 5900 euro della Cena delle Rose"

Non sarebbero più presenti sul conto dei Servizi Sociali del comune di Celle i 5900 euro raccolti dalla Cena delle Rose organizzata dal Promotur a favore delle famiglie bisognose.

A comunicarlo è stato ieri sera il sindaco Caterina Mordeglia all'inizio del consiglio comunale con una lettera. La maggioranza non avrebbe ricevuto più nessuna risposta alla missiva scritta lo scorso 28 settembre firmata anche dalla minoranza, la quale chiedeva spiegazioni al Consorzio sul perché la cifra raccolta fosse congelata e non usufruibile da parte del comune.

"La cifra non è più sul conto, l'amministrazione è molto amareggiata del fatto che il Promotur ha sottratto questi soldi destinati alla beneficenza in sostegno alle persone in difficoltà, faremo tutte le valutazioni per indire azioni legali - ha spiegato la prima cittadina cellese - Ci dispiace che chi ha partecipato alla cena abbia questa notizia, faremo tutto per far sì che i soldi ritornino a disposizione".

"Il conto è stato congelato perché il consorzio è in liquidazione, comunque i soldi sono stati trasferiti in un altro conto in attesa che il consorzio effettui tutti i passaggi, poi penseremo al resto - la risposta del presidente del Consorzio Promotur Franco Abate.

"Lei dovrebbe ricordarsi che avevamo un accordo verbale con la passata amministrazione che il comune non poteva prendere soldi e darli in beneficenza, avevamo infatti convenuto che il Promotur avrebbe aperto un conto, messo i soldi sopra e veniva data la firma ai servizi sociali, dove un responsabile poteva operare solo per pagare bollette luce e gas a famiglie che loro ritenevano che non potevano arrivare a fine mese" ha concluso Abate.

"Se il comune ritiene che ci siano illeciti vada avanti con la procedura di verifica" ha dichiarato il capogruppo di Uniti per Celle Remo Zunino.