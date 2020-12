Malore per un uomo di 60 anni mentre si trovava sulla sua bicicletta in via Maestri del Lavoro a Varazze.

Tempestivo l'intervento dei militi della Croce Rossa Varazze, situata proprio nei pressi della zona dell'incidente, e del Servizio Emergenza Sanitaria 118.

Purtroppo, però, all'arrivo dei paramedici non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto in modo del tutto improvviso.