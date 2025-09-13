Biker cade a Castelvecchio: in codice rosso al Santa Corona con l'elisoccorso

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19.45: I sanitari hanno disposto per il ferito il codice rosso.

Il trentenne, è stato trovato in stato di incoscienza ed è stato intubato e vericellato dall'elisoccorso che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Molto gravi le lesioni causate dalla caduta. L'uomo presentava vari traumi e problemi di movimento agli arti inferiori.

***

Caduto lungo il sentiero "Euforia", che da Zuccarello porta a Vecersio, nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, un biker scozzese di 30 anni.

L’allarme è scattato alle 16.45.

Intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto Croce Bianca, Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Data la zona impervia, è stato attivato anche l’elisoccorso Grifo decollato dalla base di Villanova d’Albenga.