Vado in lutto per la scomparsa a 53 anni di Enrico Marson

Il comune di Vado Ligure in lutto per la scomparsa di Enrico Marson. Amato e stimato da tutti i vadesi, aveva solo 53 anni.

Conosciuto per il suo lavoro nella pasticceria Caviglia, era un appassionato di teatro, attività che svolgeva dal 2014 nel Circolo Culturale Archimede. Si stanno susseguendo nelle ultime ore diversi messaggi di cordoglio sui social.

"Non sarà più lo stesso entrare e non vederti più. Come da ragazzina ti incontravo nella valletta e rimanevo incantata nei tuoi modi, non è retorica eri proprio una bella e brava persona non meritavi tutto questo. Buon viaggio Enrico" il ricordo della consigliere comunale Sabrina Dellacasa.