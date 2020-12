Cairo, l'attacco del consigliere Pennino: "L'addizionale comunale IRPEF aumenta"

"A Cairo aumenta l'addizionale comunale IRPEF". Questo l'attacco del consigliere di minoranza Matteo Pennino che aggiunge: "Incredibile! Nel momento peggiore della crisi pandemica la giunta ritiene obbligatorio aumentare l’addizionale comunale".

"Questo inciderà per ogni nucleo familiare circa 50 euro e colpirà tutti, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti, cassaintegrati, lavoratori part time, professionisti, imprese. Il maggiore introito stimato in 180.000 serve alla Giunta per coprire costi che la stessa si è creata in questi 3 anni e mezzo di mandato, aumentando la spesa rispetto ad alcuni anni fa (spese per segretario comunale a tempo pieno e spese di segreteria in generale)".

"Quindi la maggiore spesa che subiranno i cittadini non si traduce in migliori servizi, ma serve a coprire l’incedere incerto di questa giunta e del suo sindaco, incapace di contenere le spese. Anzi è piuttosto spendaccione! Quando mancano i soldi cosa fanno? Aumentano le imposte! Abbiamo votato convintamente contro questa delibera, proponendo soluzioni alternative… .ma ovviamente secondo voi come è andata a finire? Esatto, aumento in arrivo!" conclude Pennino.