Covid, Toti: "Vaccini Pfizer stanno arrivando negli ospedali della Liguria"

“I vaccini Pfizer stanno arrivando negli ospedali della Liguria. Dopo i primi vaccini al San Martino di Genova, domani mattina daremo il via alle somministrazioni in tutta la nostra regione”. Così, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l’autorizzazione all’uso di 6 dosi per ogni flacone – prosegue Toti -: questo porta le 15.600 dosi previste in questa seconda consegna a 18.720 vaccini che verranno somministrati a chi lotta in prima linea contro il virus e agli ospiti delle Rsa. Domani sarà un’altra giornata storica: la Liguria è pronta”.

Nella giornata di ieri si è inoltre concluso il vaccine day avviato il 27 dicembre: vista la possibilità di utilizzare 6 dosi per ogni flacone, anche qui ne sono state somministrate 340 invece che le 320 previste. A livello complessivo, proiettando la possibilità di utilizzare 6 dosi per ogni flacone sulle 60.142 dosi autorizzate per la prima fase in Liguria, si potrà destinare il vaccino a 12mila persone in più.