Millesimo, l'ultimo Consiglio comunale dell'anno sarà in presenza

Questa sera, martedì 30 dicembre con inizio alle ore 20.30, si terrà l'ultima seduta del Consiglio comunale anno 2020 del municipio di Millesimo. "E' stato un anno particolarmente travagliato che ha visto la mia amministrazione impegnarsi senza sosta per dare risposte ai cittadini - spiega il primo cittadino Aldo Picalli - Per tutto quanto fatto voglio ringraziare la giunta, il Consiglio comunale e tutti i dipendenti. Nel 2021 ci aspettano sfide importanti per le quali dobbiamo essere pronti".

"L'ultimo Consiglio dell'anno verrà svolto in presenza e con il pubblico, nella misura di una decina di persone. Inoltre, sarà l'occasione per dare il benvenuto al nuovo segretario generale, la dottoressa Paola Bagnasco, al quale auguro un buon lavoro presso il nostro ente" prosegue il primo cittadino.

Molti i punti in discussione tra cui gli ordini del giorno a sostegno dell'ospedale di Cairo e del turismo di prossimità legato al circuito "I Borghi più belli d'Italia".

"Sarà poi dibattuto il nuovo regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - prosegue il sindaco - la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l'approvazione del regolamento per il funzionamento del comitato dei sindaci di distretto socio sanitario".

"Inoltre ci saranno due piccole variazioni di bilancio che ci consentiranno di sistemare contabilmente alcuni aspetti e dare seguito a diverse iniziative tra cui quella promossa dall'assessore Alessandra Grava, ossia la donazione di un saturimetro a tutti i cittadini over 75; gli oltre 11 mila euro ricevuti dalla Regione e già completamente erogati per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti; i 3 mila euro raccolti dai ragazzi di 'Millesywood" per la casa di riposo 'Levratto'; gli oltre 2 mila euro raccolti dal vice sindaco Garofano per il gruppo di Protezione civile comunale. Metteremo a disposizione anche i fondi sia per sostituzione dei giochi per bambini all'interno dei parchi comunali, sia per la messa in sicurezza del solaio della scuola".

"Saranno collocati altri 18 mila euro per l'erogazione dei buoni emergenza alimentare e contabilizzato il contributo regionale da 50 mila euro per i lavori di asfaltatura delle strade durante la prossima primavera".

"Capitolo istruzione infantile: ci siamo adoperati per le scuole elementari in maniera pronta ed efficace sin dall'inizio della pandemia. Tale atteggiamento ovviamente proseguirà anche nel nuovo anno. Per quanto riguarda la scuola materna, oramai è risaputo che riteniamo fondamentale dotare Millesimo di un nuovo asilo, ristrutturando l'attuale o addirittura progettando una nuova struttura. Sul nido invece, l'ente ha messo in campo straordinari sforzi economici per mantenere attivo questo servizio" conclude il sindaco Picalli.

Tra i punti rimasti l'adozione piano finanziario TARI 2020 ("Le tariffe sono rimaste invariate" aggiunge il primo cittadino), l'atto di condivisione del piano d‘area omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - definizione del bacino di affidamento provinciale e modalità di affidamento del servizio gestione rifiuti e l'interrogazione con risposta in Consiglio comunale presentata dal gruppo “Progetto Diventiamo Sindaco” per avere informazioni sull'andamento della raccolta differenziata.