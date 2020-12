Nuova carcere in Val Bormida, Caprioglio (sindaco Savona): "Chiesto potenziamento delle infrastrutture"

"Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta una seconda riunione in Provincia per discutere della collocazione del nuovo carcere. È stata l'occasione per confermare, come già avevo esposto al sottosegretario Giorgis, l'assenza a Savona di aree idonee, per dimensioni e per requisiti tecnici, alla costruzione di un nuovo penitenziario". Cosi commenta in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Ho, inoltre, richiesto agli onorevoli presenti di perorare la causa del potenziamento delle infrastrutture, sia viarie sia ferroviarie, che collegano la nostra città, sede del tribunale, alla Val Bormida dove, presumibilmente, dovrebbe sorgere la struttura. La mia richiesta che è stata accolta con favore da tutti i presenti alla riunione" conclude il primo cittadino.

Come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il nuova carcere dovrebbe sorgere in Val Bormida con i comuni di Cairo e Cengio uniche soluzioni al vaglio. Nella prima decade di gennaio i funzionari del Ministero faranno un sopralluogo per verificare le aeree indicate dai sindaci Lambertini e Dotta e capire quale sia per dimensione, collocazione, tempistiche e costi di acquisizione la più adatta ad ospitare la nuova struttura carceraria.